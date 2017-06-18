Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 19 человек

В Португалии при лесных пожарах в центральной части страны погибли как минимум 19 человек. Об этом сообщает телеканал ВВС.

Большинство смертей зафиксировано в районе Педроган-Гранди, откуда люди пытались уехать на автомобилях.

Кроме того, при пожарах пострадали некоторые спасатели и сгорели дома.

Как заявил госсекретарь по внутренним делам Хорхе Гомес, три человека погибли в результате вдыхания дыма, еще 16 — в своих машинах.

Причина пожаров не уточняется.