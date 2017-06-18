Число жертв лесных пожаров в Португалии достигло 60 человек

При лесных пожарах в центральной Португалии погибли 57 человек. Об этом сообщает Publico со ссылкой на госсекретаря министерства внутренних дел Хорхе Гомеса.

Кроме того, 59 человек пострадали, 18 из них были госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся пять человек: четверо пожарных и один ребенок.

Отметим, огонь распространился в лесах округа Лейрия, преимущественно в районе поселка Педроган-Гранди. Сейчас в данной местности введен режим чрезвычайной ситуации, отсутствует электричество. Местные жители пытаются самостоятельно эвакуироваться.

Ранее сообщалось о 39 жертвах пожаров в Португалии.