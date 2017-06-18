США предупредили об угрозе терактов в Стамбуле

Американское консульство в Стамбуле выступило с заявлением о возросшей угрозе терактов в городе. Об этом сообщается на сайте американского представительства в Стамбуле.

Дипломаты призывают граждан США проявлять особую бдительность в деловой части Стамбула — районах Шишли и Медиджийекёй.

«Генеральное консульство Соединённых Штатов в Стамбуле предупреждает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы. Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли», — отмечает консульство.