Имущество Кехмана ушло с торгов

С торгов продано все имущество признанного банкротом экс-главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Об этом сообщает RNS.

Финансовый управляющий Кехмана продал последний актив, включенный в конкурсную массу, который представляет собой право требования к разорившемуся ЗАО «Джей эф си» на 86,1 млн рублей.

Кроме того, с торгов ушли запонки Кехмана за 70 тысяч рублей и икона Николая Чудотворца за 115 тысяч, а также портрет Кехмана, написанный оперной певицей Вероникой Джиоевой за 12 тысяч рублей. За 11,6 тысячи рублей были проданы права к ЗАО «Группа Джей эф си» на 14 млн рублей.

Всего за имущество бизнесмена удалось выручить 264 тысячи рублей, хотя его изначальная стоимость составляла 750 тысяч рублей.

Отметим, что Кехман задолжал банкам 9 млрд рублей.