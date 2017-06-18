Боксер Ковалев уступил американцу Уорду в матче-реванше

17 июня в Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Поединок завершился победой американского боксера.

Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

Спортсмену не удалось вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом (до 79,4 кг) весе.

Отметим, бой был назначен после того, как осенью Ковалев уступил Уорду в абсолютно равном поединке.