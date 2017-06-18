В Киеве на ЛГБТ-акции произошли столкновения

В Киеве на Марше равенства, который проводит ЛГБТ-сообщество, задержали семь человек, передает «112 Украина».

Все задержанные оказались противниками акции. По данным «Интерфакса», они пытались «прорвать кордон полиции».

Сообщается, что противникам марша пытались помешать пройти к месту проведения акции полицейские на лошадях. Во время столкновений была взорвана петарда, но никто не пострадал.

Как позднее пояснил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, двое полицейских все же обратились за медицинской помощью, но у них были зафиксированы «небольшие царапины».