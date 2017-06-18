Во втором туре выборов в парламент Франции оказалась низкая явка

Во Франции явка избирателей во втором туре парламентских выборов к полудню составила всего 18%, сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

К 13:00 мск проголосовали на выборах только 17,75% избирателей.

Отметим, что в 2012 году на аналогичных выборах процент проголосовавших избирателей составлял 21,41, а в 2007 году — 22,89.

Таким образом, нынешняя явка стала самой низкой за 20 лет.