Лидер Венесуэлы обвинил Twitter в фашизме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посчитал «проявлением фашизма» блокировку аккаунтов в Twitter последователей предыдущего главы государства Уго Чавеса, которые поддерживают нынешнего лидера страны. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня венесуэльский Twitter отключил тысячи аккаунтов людей только за то, что они – сторонники чавизма», – заявил президент.

Мадуро пообещал, что обнародует фотографию управляющего отделением Twitter в Венесуэле, хотя данных о наличии офиса компании в этой стране нет.

Однако венесуэльский лидер призвал своих сторонников не прекращать пользоваться сетью микроблогов, подчеркнув, что «битва в социальных сетях очень важна».

Как указал министр информации страны Эрнесто Вильегас, всего Twitter заблокировал 180 аккаунтов.