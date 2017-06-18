18 июня 2017, 12:09
Лидер Венесуэлы обвинил Twitter в фашизме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посчитал «проявлением фашизма» блокировку аккаунтов в Twitter последователей предыдущего главы государства Уго Чавеса, которые поддерживают нынешнего лидера страны. Об этом сообщает Reuters.
«Сегодня венесуэльский Twitter отключил тысячи аккаунтов людей только за то, что они – сторонники чавизма», – заявил президент.
Мадуро пообещал, что обнародует фотографию управляющего отделением Twitter в Венесуэле, хотя данных о наличии офиса компании в этой стране нет.
Однако венесуэльский лидер призвал своих сторонников не прекращать пользоваться сетью микроблогов, подчеркнув, что «битва в социальных сетях очень важна».
Как указал министр информации страны Эрнесто Вильегас, всего Twitter заблокировал 180 аккаунтов.
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