МВД не подтвердило данные об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным мальчиком»

Полиция Московской области не получала заявлений об угрозах в адрес свидетелей скандального ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Отметим, ранее о поступающих свидетелям угрозах рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Как отметили в МВД, МУ МВД России «Балашихинское» не получило ни одного заявления об угрозах.

Однако в полиции пообещали, что при поступлении таких данных их рассмотрят в установленном порядке и в соответствии с законом.