Во Франции стартовал второй тур выборов в парламент

Во Франции сегодня пройдет второй тур выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Об этом сообщает Le Figaro.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и будут работать до 18:00, хотя в крупных городах голосование завершится лишь к 20:00.

Напомним, что в первом туре лидером голосования стал союз партии президента Франции Эмманюля Макрона «Вперед, республика» и «Демократического движения» (MDM), который набрал 32,3%. За ним следует правоцентристская партия «Республиканцы» с 15,77% голосов, далее - правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен c 13,2%. Наконец, на четвертом месте - партия экс-кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» с 11,0%.