В центре Москвы произошло ДТП с участием машины полиции

В центре Москвы столкнулись три автомобиля, в том числе - полицейский. Об этом сообщает РИА Новости.

При аварии пострадали шесть человек.

ДТП произошло на Новослободской улице. Пострадали три сотрудника полиции и водитель одного из автомобилей.

Четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое получили помощь амбулаторно.

В настоящее время МВД проводит проверку по данному факту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В полиции рассказали, что ночью сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mercedes, водитель которой грубо нарушал ПДД, но водитель решил скрыться. Во время преследования водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

На водителя Mercedes составлены административные протоколы по статьям «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Также решается вопрос о составления протокола по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

По факту ДТП проводится доследственная проверка.