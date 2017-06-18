Португалия сыграла вничью с Мексикой в матче Кубка конфедераций

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с Мексикой в матче первого тура группы A Кубка конфедераций. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Матч состоялся на стадионе «Казань-Арена». Португалец Пепе забил гол на 22-й минуте, однако он был отменен из-за офсайда.

Португальцы Рикарду Куарежма и Седрик забили голы в ворота противника. Со стороны Мексики отличились Хавьер Эрнандес и Эктор Морено.