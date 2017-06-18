КНДР обвинила США в «грабеже» своих дипломатов в Нью-Йорке

КНДР заявила, что у членов делегации страны изъяли дипломатическую почту в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

«Дипломаты суверенного государства были ограблены, у них забрали дипломатическую почту, и все это произошло в центре Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН и проводятся международные мероприятия, включая Генассамблею ООН», — отметил официальный представитель МИД Северной Кореи.

По его словам ,данные действия показывают, что «США - неправовое гангстерское государство». Дипломат призвал другие страны пересмотреть участие в мероприятиях в Нью-Йорке.

В Госдепартаменте США и Белом доме данные обвинения пока никак не прокомментировали.