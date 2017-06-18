Ройзмана выдвинули в губернаторы Свердловской области

Свердловское отделение партии ПАРНАС объявило о выдвижении главы екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора Свердловской области. Об этом сообщает член регионального совета партии Алексей Садовский в своем Facebook.

«Ройзман выдвинут. Единогласно», — написал он.

Как отметил Садовский, если в «Яблоке» будет улажен внутренний конфликт, то глава Екатеринбурга пойдет на выборы губернатора от этой партии.

Он пояснил, что выдвижение Ройзмана от ПАРНАС — «это запасной вариант». «Если нет, подаст документы от ПАРНАС», — отметил Садовский.

Отметим, ранее глава регионального отделения «Яблока» Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с выдвижением Ройзмана и вышел из партии.