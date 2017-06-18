«Единая Россия» нашла кандидата на мандат Сафина

«Единая Россия» передаст мандат теннисиста Марата Сафина, который добровольно сложил с себя полномочия депутата Госдумы, секретарю Чувашского отделения партии Николаю Малову. Соответствующее решение принято на заседании президиума генсовета партии, передает ТАСС.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, мандат передается в ту же региональную группу партии под номером 16, в которую входят Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Чувашия, а также Нижегородская область.

«Это следующий кандидат, который идет в списке этой региональной группы — Малов Николай Владимирович», — отметил он.