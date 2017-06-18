Задержанного на акции 12 июня держали в «камере пыток»

Задержанный на акции 12 июня в Москве Орест Черчесов несколько часов находился в конвойном помещении в здании, которое напоминало «камеру пыток». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на защитника Черчесова Эдуарда Рудыка.

В итоге Черчесов так и не попал на заседание Мосгорсуда, на котором рассматривалась апелляция на его административный арест на 10 суток. В период времени с 12:30 до 17:00 его без каких-либо объяснений держали в конвойном помещении. Ранее об этой комнате, напоминающей пыточную, рассказывали правозащитники.

Мосгорсуд отклонил апелляцию на административный арест Черчесова.