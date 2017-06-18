МИД РФ предложил Трампу наладить диалог с Кубой

МИД России прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о Кубе, назвав новую политику США в отношении острова возвратом к риторике «холодной войны». Об этом говорится в комментарии ведомства.

МИД отметил, что прежняя администрация США изменила курс отношений с Кубой, и Москва полагала, что это стало отражением провала политики диктата и санкций против «небольшого и свободолюбивого государства».

«Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен», — заявили дипломаты.

МИД выразил солидарность с Кубой, отметив, что большинство стран выступают за диалог, сотрудничество и наведение мостов с государством.

«Хотели бы призвать администрацию Д. Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества», — сказано в сообщении.