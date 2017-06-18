В РФ встречи с избирателями приравняли к митингам

С сегодняшнего дня в России официально вступил в силу закон, приравнивающий уличные встречи депутатов митингам. Теперь они подлежат обязательному уведомлению, сообщает Deutsche Welle.

Закон был опубликован в «Парламентской газете». Он начал действовать с момента публикации.

Отныне встретиться с избирателями можно будет в помещениях, в специально отведенных местах и во дворах домов, а также в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.

Во втором случае встречи подлежат обязательному уведомлению «в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения, так как они будут проводиться в соответствии с законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».