Судья боя Ковалева с Уордом признал свою ошибку

Судья Тони Уикс, который вел бой между боксерами Андре Уордом и Сергеем Ковалевым, признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибочно остановил поединок досрочно.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс в своем твиттере.

Ранее стало известно, что россиянин проиграл Уорду матче-реванше за чемпионские пояса трех боксерских организаций (WBA (Super), IBF и WBO) в полутяжелом весе. Бой был остановлен в восьмом раунде после того, как Ковалев пропустил удар в пах и еще несколько ударов.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake