Омбудсмен рассказала об угрозах очевидцам ДТП с «пьяным мальчиком»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что свидетелям ДТП с шестилетним мальчиком в Балашихе начали поступать угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Виновная сторона вела себя достаточно, с их слов (семьи), неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», — пояснила Семенова.

Она заявила, что намерена контролировать расследование гибели ребенка.