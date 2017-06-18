Полиция задержала подозреваемых в убийстве школьника из РФ в США

В округе Вашингтон американского штата Мэриленд полиция задержала по подозрению в убийстве подростка-россиянина трех человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Были задержаны Роджер Гарсия (19 лет), его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаон (24 года), а также их друг, 25-летний Хосе Каналес-Янес (25 лет). Двое из них участвовали в стрельбе.

Напомним, что 18-летний россиянин Артем Зиберов и его одноклассник 17-летний Шади Ади Наджар были обнаружены погибшими в салоне автомобиля с многочисленными огнестрельными ранениями. Как заявил начальник полиции округа Монтгормери Том Менжер, Наджар был причастен к ограблению из-за наркотиков, и ему решили отомстить. По словам друга Наджара, тот «сообщил ему о планах продать билет на выпускной бал 6 июня человеку по имени Роджер Гарсия». Сам Гарсия факт знакомства с Наджаром и Зиберовым отрицает.

Россиянин мог быть убит случайно.