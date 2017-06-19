Пентагон объявил о передислокации самолетов коалиции в Сирии

Военное руководство США приняло решение изменить диспозицию в Сирии самолетов возглавляемой Пентагоном международной коалиции по борьбе с террористами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства Адриана Рэнкина-Гэллоуэя.

По словам источника, такое решение было принято после недавних столкновений с участием представителей правительственных войск Сирии и российских военных.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

В свою очередь, Минобороны РФ завило о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это связано со сбитым коалицией, которую возглавляют США, военным самолетом Сирии.