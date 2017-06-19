В Роскомнадзоре поддержали предложение отменить реестр блогеров

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров считает, что реестр блогеров перестал быть необходимым и потому может быть отменен. Об этом сообщает ТАСС.

По информации главы ведомства, в настоящее время в реестре блогеров находятся более тысячи записей, однако, по его словам, «развитие сети интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен».

«Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров», — добавил Александр Жаров.

Как поясняет ТАСС, отмена реестра блогеров предусматривается законопроектом о запрете использования в России технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенным в Госдуму 8 июня. Этот законопроект, по которому популярных блогеров с аудиторией более трех тысяч посетителей в день приравнивают к средствам массовой информации, обязывает регистрироваться в специальном реестре блогеров, вступившем в силу 1 августа 2014 года.

Документ был принят в рамках антитеррористического «пакета Яровой». Он запрещает блогерам распространять экстремистские материалы и сведения о частной жизни граждан, а также предписывает указывать возрастные ограничения и соблюдать правила предвыборной агитации.