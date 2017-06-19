СК назвал причину столкновения поездов у Курского вокзала

Следственный комитет считает предварительной причиной столкновения поездов у Курского вокзала в Москве отказ стрелочного перевода. Об этом сообщается на сайте межрегионального следственного управления на транспорте СК России по столице.

«По предварительным данным... из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда Нахабино — Щербинка», — сказано в сообщении.

В результате столкновения повреждения получили четыре вагона, два из них сошли с рельсов.

В настоящее время ведется доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

После столкновения за помощью медиков обратились три пассажира поездов.