19 июня 2017, 17:08
СК назвал причину столкновения поездов у Курского вокзала
Следственный комитет считает предварительной причиной столкновения поездов у Курского вокзала в Москве отказ стрелочного перевода. Об этом сообщается на сайте межрегионального следственного управления на транспорте СК России по столице.
«По предварительным данным... из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда Нахабино — Щербинка», — сказано в сообщении.
В результате столкновения повреждения получили четыре вагона, два из них сошли с рельсов.
В настоящее время ведется доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
После столкновения за помощью медиков обратились три пассажира поездов.
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