На Елисейских полях машина протаранила автомобиль полиции

В центре Парижа на Елисейских Полях началась полицейская операция после того, как некий автомобиль въехал в машину полиции, передает Reuters.

Место происшествия оцеплено, пути к президентскому дворцу закрыты. Полиция призывает людей не подходить к месту инцидента.

Как уточняет BFM TV, автомобиль въехал в машину полиции, а затем загорелся. Сейчас его водитель задержан.

Пока никакой информации о пострадавших нет.

#BREAKING: Paris #ChampsElysees cordoned off after car crashes into police van pic.twitter.com/M7rHDYl7ka