Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля

Российский рубль на открытии торгов на Московской бирже снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные сайте MOEX.

В начале дня курс доллара рос на 6 копеек и составлял 57,84 рубля. Курс евро поднимался на 7 копеек — до 64,77 рубля.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снижалась в понедельник до 47,08 доллара, что на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.