Минфин РФ начал размещать 10-летние и 30-летние евробонды

Минфин РФ намерен разместить евробонды. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник.

Ведомство выпустит 10-летние евробонды с ориентиром доходности в 4–4,5% (по данным «Прайма» – 4,25–4,5%) и 30-летние под 5–5,5% (5,25–5,5% соответственно). Для выпуска бумаг будет использована инфраструктура Национального расчетного депозитария (НРД) и международной клиринговой системы Euroclear.

По данным ведомства, организатором размещения стал банк «ВТБ Капитал».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство скоро начнет размещение евробондов на 3 млрд долларов. По словам Силуанова, Минфин видит интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего — американцев.