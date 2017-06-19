Сборная Германии обыграла Австралию в матче Кубка конфедераций

Сборная Германии по футболу одержала победу над соперниками из Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Встреча, прошедшая 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу немецких футболистов.

Счет на пятой минуте матча открыл полузащитник сборной Германии Ларс Штиндль. Голы у сборной Германии также забили Юлиан Дракслер (44-я минута) и Леон Горецка (55-я минута). У сборной Австралии отличились Томми Рогич (41-я минута) и Томи Юрич (56-я минута).

Отмечается, что сборная Германии вышла на поле в траурных повязках в связи со смертью экс-канцлера ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмута Коля.

Таким образом, футболисты Германии имеют в своем активе 3 очка. Столько же баллов у команды Чили, обыгравшей (2:0) сборную Камеруна. У Австралии, как и у камерунцев, 0 очков. Команды представляют группу В.

17 июля сборная России победила новозеландцев в первом матче Кубка конфедераций со счетом 2:0.