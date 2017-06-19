Спрос на евробонды превысил предложение Минфина РФ

Спрос на российские евробонды в долларах превысил $3 млрд, сообщают Reuters.

Ранее в понедельник сообщалось, что Минфин РФ намерен разместить 10-летние евробонды с ориентиром доходности в 4–4,5% (по данным «Прайма» – 4,25–4,5%) и 30-летние под 5–5,5% (5,25–5,5% соответственно).

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что его ведомство при размещении облигаций будет рассчитывать на интерес инвесторов США вопреки одобренному сенатом запрету на покупку российских долговых бумаг.

В мае 2016 года Россия разместила евробонды на 3 млрд долларов. Зимой того же года Минфин РФ отправлял заявки на евробонды зарубежным банкам, но многие из них отказались.