Продюсеры «Пиратов Карибского моря» собрались «убить» Джека Воробья

Капитана Джека Воробья в роли голливудского актера Джонни Деппа могут «убить» ради обновления франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом пишет издание Daily Star.

Как утверждается, что возможность «убийства» главного героя рассматривают в компании Disney.

Источники издания пояснили, что Депп когда-то был главной звездой франшизы, но теперь молодежь якобы предпочитает новые имена, например 25-летнюю Каю Скоделарио и 27-летнего Брентона Туэйтеса.

«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», — рассказал собеседник издания.

Все трое снимались в последней части саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Эта картина, по имеющимся данным, показывает наихудшие результаты среди всех лент франшизы.

Как подчеркивает издание, официальных комментариев продюсеров по этому поводу нет.