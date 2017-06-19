Кремль отреагировал на продление санкций против Крыма

Кремль продолжает отрицать необходимость санкций против Крыма и считает их легитимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что у АП позиция по санкциям «традиционно негативная». «Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал план Киева по реинтеграции Донбасса. Он отметил, что документ нужно изучить на соответствие минским договоренностям, передает «Интерфакс».

«Нужно понять, о чем идет речь, какие там детали. Есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько все это учтено в документе, который разрабатывается [в Киеве]», — заявил Песков.

Он пояснил, что в Кремле нет детальной информации на этот счет.