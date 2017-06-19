19 июня 2017, 15:45
У Курского вокзала поезд столкнулся с электричкой
В Москве неподалеку от Курского вокзала поезд столкнулся с электричкой, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
«Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд "Нахабино-Щербинка" выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись», — пояснили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, пострадавших при инциденте нет.
Отметим, изначально сообщалось, что на Курском вокзале два вагона электрички сошли с рельсов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое