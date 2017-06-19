Напавший на французских жандармов в центре Парижа уничтожен

Водитель автомобиля, протаранившего фургон французской жандармерии в центре Парижа, скончался. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на главу МВД страны Жерара Коллона.

После столкновения машина нападавшего взорвалась и загорелась. Сам террорист получил смертельные ранения и погиб на месте. По данным правоохранительных органов, в автомобиле нападавшего сработала заложенная взрывчатка. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Телеканал отмечает, что предполагаемый террорист был известен французским спецслужбам как потенциально представляющий угрозу. В его машине найдены пистолеты, автомат Калашникова и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа на Елисейских Полях началась полицейская операция после того, как некий автомобиль въехал в машину полиции.