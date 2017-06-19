Путин утвердил изменения в ТК о выплате премиальных за сверхурочную работу

Президент России Владимир Путин утвердил закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», согласно которому уточняется порядок неполной рабочей смены, а также предоставления перерыва во время рабочего дня. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)» — указано в сообщении.

Данный законопроект был принят Госдумой РФ 7 июня. Поправки внесены в статьи 93, 101 и 108 Трудового кодекса.14 июня документ получил одобрение Совета Федерации РФ.