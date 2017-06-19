Предполагаемая виновница ДТП с «пьяным мальчиком» предложила пройти тест на полиграфе

Обвиняемая в наезде на шестилетнего мальчика в Подмосковье Ольга Алисова предложила пройти исследование на «детекторе лжи», чтобы доказать, что она не могла заметить ребенка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Наталию Куракину.

По словам Куракиной, в настоящее время следствие утверждает, что Алисова могла видеть ребенка, но вовремя не затормозила. Защита настаивает, что мальчик «выскочил под колеса из-за припаркованного авто». Ольга Алисова также пожаловалась в прокуратуру на угрозы после ДТП.

В свою очередь, Наталья Куракина никак не прокомментировала заявления отца погибшего мальчика Романа Шимко о том, что дело затягивалось из-за якобы имеющихся контактов Алисовой с членами подмосковной ОПГ.

По факту того, что в крови погибшего мальчика экспертиза нашла 2,7 промилле алкоголя (состояние сильного опьянения), Куракина заметила, что «в ближайшее время» будет проведена эксгумация и повторное исследование.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что не получали заявлений об угрозах в адрес свидетелей скандального ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик.