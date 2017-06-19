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19 июня 2017, 17:04
археология история Эфиопия

«Город великанов» оказался исламским торговым городом X века

Tim Insoll / University of Exeter

Археологи, работающие в восточной Эфиопии, обнаружили остатки древнего города, существовавшего более тысячи лет назад.

По словам ученых, в районе Харлаа местные жители на протяжении многих лет находили древние предметы: керамику, монеты, в том числе и отчеканенные в Китае, а также остатки каменных строений, что вызвало легенды о живших здесь когда-то великанах. Но научные исследования в этом регионе долгое время проводили только палеоантропологи, заинтересованные останками древних гоминид, а памятники более поздних эпох оставались неизученными.

Фото: Tim Insoll / University of Exeter

Два года назад археологическим обследованием региона занялась команда ученых из Университета Эксетера в Великобритании, Университета Аддис-Абебы и Лувенского университета в Бельгии. В итоге ученые открыли город исламской эпохи, существовавший с X по XV век, площадью 0,5 кв. км. Археологи обнаружили остатки мечети XII века, мусульманские погребения, множество цветных бусин из стекла, сердолика и горного хрусталя, фрагменты стеклянных сосудов. Подтвердились и обширные торговые связи жителей древнего города. Помимо китайских монет были найдены египетские монеты XIII века, раковины каури, керамика из Мадагаскара, Йемена, Китая, Мальдивских островов. В искусстве местных ювелиров ощущается влияние мастеров из Индии.

Возглавляющий экспедицию профессор Тимоти Инсолл (Timothy Insoll) из Института арабских и исламских исследований Университета Эксетера рассказывает: «Это открытие революционизирует наше понимание торговли в части Эфиопии, которая долго оставалась забытой археологами. Мы обнаружили, что эта область была торговым центром региона. Город был богатым, космополитическим центром, где производились ювелирные изделия, и затем их продавали по всему региону и за его пределами. Жители Харлаа были смешанной общиной иностранцев и местных жителей, которые торговали в Красном море, Индийском океане и, возможно, вдали от Аравийского залива».

Остатки мечети. Tim Insoll / University of Exeter

Легенда о великанах, живших в древнем городе, возникла среди местных крестьян из-за того, что каменные стены домов в Харлаа складывались из очень крупных блоков. Даже археологические находки не заставили крестьян отказаться о своего мнения. Они убеждены, что скелеты людей обычного размеры, найденные археологами на кладбище в Харлаа в количестве более трех сотен, это просто останки детей великанов.

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