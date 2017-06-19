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19 июня 2017, 13:52
археология история России Смоленская область

Археологи выяснили время появления города Вязьмы

Общий вид раскопа, видно мощение улицы XVII века и дома середины XVII века (в верхней части кадра)
Общий вид раскопа, видно мощение улицы XVII века и дома середины XVII века (в верхней части кадра)
Фото: Н.А. Кренке / ИА РАН

Ученые из Института археологии РАН провели археологические раскопки на Соборном холме в центре Вязьмы. Результаты позволили впервые достоверно установить, что город на этом месте возник в XIII веке, а также восстановить историю этого места от неолита до XVII века. О результатах их исследований сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

«Мы получили археологические основания для датировки времени появления города Вязьмы, даты, вокруг которой существовала значительная неясность. Результаты, полученные с помощью радиоуглеродного метода, показывают, что городское поселение здесь возникло в 13 веке», - говорит руководитель Смоленской экспедиции Института археологии РАН Николай Кренке.

Вязьма до недавнего времени была «белым пятном» на археологической карте Смоленщины. Письменные источники сообщают крайне мало о ранней истории города. Известно лишь, что Вязьма отсутствует в подробном перечне населенных пунктов Смоленского княжества первой половины – середины XII века в уставной грамоте князя Ростислава (1136 год) и других документах, и впервые упомянута в малодостоверном «Государевом родословце» XVI века (дошедшем до нас в составе «Бархатной книги» XVII века). Хотя во многих современных источниках говорится, что впервые Вязьма упоминается в летописях под 1239 годом, на самом деле самые ранние данные о существовании города можно найти в Лаврентьевской летописи XIV века, в записи от 1299 года. В ней говорится, что князь Андрей Вяземский и «вяземцы» помогли снять осаду Дорогобужа, которую вел смоленский князь. Это означает, что в начале XIV века Вязьма была уже значительным городом.

Первая древнерусская крепость на территории Вязьмы располагалась на Соборном холме, где находятся два объекта культурного наследия: «Городище на Соборном холме, конец I – начало II тыс.н.э.» и Троицкий собор XVII века. В 1973 и 1988 годах на восточной стороне холма были впервые проведены археологические раскопки под руководством сотрудницы Института археологии РАН Татьяны Сергиной. Тогда результаты раскопок убедительно показали, что городское поселение здесь не могло возникнуть ранее конца XII– начала XIII века, и расхожее мнение о появлении города в XI веке (основанное на позднейшем житии преподобного Аркадия Вяземского) неверно.

Находки, обнаруженные при раскопках на Соборном холме: серебряные и бронзовые украшения XIII-XV веков, шиферные пряслица домонгольского времени (вверху); каменный топор бронзового века и кремневые пластины из погребенной почвы. Фото: В.А. Раева

В 2017 году на западной стороне Соборного холма начались новые раскопки в связи со строительством на этом месте церковного религиозно-просветительского центра. Были заложены два раскопа и проведены исследования на других участках площадки, где строительные работы не затрагивали древние слои.

Результаты работ показали, что мощность культурного слоя на западной половине Соборного холма – 2,5-3,5 метра, при этом нижняя часть слоя – влажная, поэтому в нем сохраняется органика. Почва ниже культурного слоя имеет признаки хозяйственного использования в раннем средневековье (огород, распашка). В этой погребенной почве были обнаружены ещё более древние предметы, относящиеся к бронзовому веку или неолиту: кремневые пластины и лезвие каменного проушного топора. Древнейшие находки, относящиеся к Средневековью, датируются домонгольской эпохой. Это два шиферных пряслица и небольшая серия стеклянных браслетов и керамики, типичных для XII-XIII века. Они были обнаружены на поверхности погребенной почвы, и пока нельзя установить, было ли на Соборном холме поселение уже в это время, или это лишь отдельные вещи, принесенные сюда позже.

Основная часть древнейших обломков керамики датируется XIII-XIV веком. Первые результаты радиоуглеродного анализа серии образцов из этого слоя тоже указывают на XIII век. Как ожидается, важная информация может быть получена после исследования спилов бревен жилых и погребальных конструкций, сохранившихся во влажном слое.

На начальном этапе жизни города в центре западной части холма находилась церковь (в раскоп не попала), окруженная постепенно расширявшимся кладбищем. На краях холма стояли жилые дома – здесь найдены остатки срубов и канавки от оград. В этой «жилой зоне» были найдены статусные серебряные вещи – подвески, перстни, бусина.
На кладбище на холме все погребенные были захоронены по христианскому обряду: на спине в ритуальной кожаной обуви без вещей и крестов в деревянных гробах, сделанных из дубовых досок, скрепленных специальными деревянными планками-стяжками. Над могилами лежали намогильные дубовые доски шириной до 75 см. Некоторые мужские погребения имели намогильные доски двускатной формы «домиком». Антропологический анализ останков обещает дать интересный материал, характеризующий условия жизни, питания, физический облик жителей города XIV-XV веков.

Общий вид раскопа на Соборном холме в Вязьме: кладбище XIII-XV веков. Фото: Н.А. Кренке

В слоях, относящихся к XV веку, в западной части холма были найдены следы сильного пожара, после чего кладбище было заброшено. Поверх намогильных плит была проложена широкая (до 5 метров) улица, замощенная тонкими бревнами. В XVI-XVII веках мощение улицы обновлялось 4 раза, и один раз существенно менялась её ориентировка. Между слоями уличного мощения также прослеживались слои пожаров.
На мостовой и рядом с ней найдены фрагментированные и сильно потертые серебряные монеты – денарий литовского князя Витовта начала XV века, пражский грош XV века, русская копейка XVII века. По краю холма обнаружены остатки деревянных крепостных стен XVI-XVII века, сделанных из клетей, заполненных глиной. В середине-второй половине XVII века улицы исчезают, поверх уличного мощения ставятся деревянные постройки. В одной из них возле развала печи была обнаружена редкая находка - цветочный горшок-кадка больших размеров (диаметр – 60 см), что может служить косвенным указанием на нерядовой статус владельца постройки.

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