В ряде регионов России объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в связи с погодными условиями 19 июня в Москве, Подмосковье и ряде регионов России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В частности, в Московском регионе ожидается гроза.

В Костромской, Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях синоптики предсказывают грозу и ветер.

В указанных регионах, по сведениям Гидрометцентра, погода будет «потенциально опасной».