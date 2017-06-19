19 июня 2017, 11:40
В ряде регионов России объявлен желтый уровень опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в связи с погодными условиями 19 июня в Москве, Подмосковье и ряде регионов России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В частности, в Московском регионе ожидается гроза.
В Костромской, Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях синоптики предсказывают грозу и ветер.
В указанных регионах, по сведениям Гидрометцентра, погода будет «потенциально опасной».
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