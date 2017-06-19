Глава Российского авторского общества получил 1,5 года колонии

Мещанский суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гособвинитель на суде просил приговорить Федотова к двум годам колонии общего режима. Подсудимый полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Сергей Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве 28 июня минувшего года, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО), позднее ему было предъявлено обвинение.