Фонд однокурсника Медведева направил Навальному досудебные претензии

Фонд «Соцгоспроект», возглавляемый однокурсником Дмитрия Медведева, направил Фонду борьбы с коррупцией и Алексею Навальному досудебные претензии в связи с выходом расследования «Он вам не Димон». Об этом сообщает РБК в пресс-службе фонда.

Фонд привел в своих обращениях выдержки из расследования ФБК, в которых говорится о якобы созданной схеме для управления имуществом премьера через фонды. «Соцгоспроект» требует опровержения данной информации и удаления содержащих ее материалов.

«Надеемся на благоразумие господина Навального и его коллег», – отметили в фонде.

В противном случае «Соцгоспроект» пригрозил ФБК и Навальному судом.

Отметим, в фильме утверждается, что фонд, в частности, мог получить в качестве взятки от бизнесмена Алишера Усманова четыре гектара с особняком в селе Знаменское.