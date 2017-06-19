Военные РФ заявили о прекращении взаимодействия с США по Сирии

Минобороны РФ с 19 июня прекратило взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это связано со сбитым коалицией, которую возглавляют США, военным самолетом Сирии.

В Минобороны назвали инцидент с самолетом «нарушением суверенитета» Сирии. В ведомстве сообщили, что теперь любые беспилотники и самолеты международной коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей.

Ранее в министерстве обороны Сирии заявили, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. По данным ведомства, сирийский самолет выполнял задачу против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

ъяснило ситуацию тем, что самолет сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми США силами.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.