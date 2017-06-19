Явлинский начал сбор подписей за выход РФ из военных конфликтов

Председатель федерального политкомитета «Яблоко» Григорий Явлинский в рамках президентской кампании запустил сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Об этом 19 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы партии Игоря Яковлева.

«Сегодня кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании "Время вернуться домой"», — цитирует агентство слова Яковлева.

В партии отметили, что в рамках кампании в 50 городах в 40 регионах России начинается сбор подписей за то, чтобы деньги из федерального бюджета шли на развитие и обустройство собственной территории, а «не на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии».