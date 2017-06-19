Роскомнадзор потребует от Дурова предоставить сведения о Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров будет требовать у владельца мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить сведения о программе, чтобы внести ее в соответствующий реестр. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В течение недели я планирую обратиться к нему [Дурову] лично», — цитирует агентство слова главы ведомства.

Жаров уточнил, что Роскомнадзор «ждет-ждет» от мессенджера ответа, но пока не получил его.

Ранее Алесандр Жаров сообщал, что направил в Telegram запрос о данных для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В случае, если администрация мессенджера не предоставит информацию, ведомство пригрозило сайту блокировкой.