Названа лучшая авиакомпания мира по итогам года

Британская маркетинговая компания Skytrax опубликовала ежегодный рейтинг ста лучших авиакомпаний мира. Первое место в списке заняла катарская Qatar Airways.

На втором месте Singapore Airlines, за ней следует японская ANA All Nippon Airways.

Российский «Аэрофлот» занял в рейтинге 30-е место, поднявшись за год на 10 пунктов.

Авиакомпания S7 заняла 95-ю строчку.

Рейтинг Skytrax составляется с 1999 года. Компании оцениваются по 49 критериям, в числе которых уровень обслуживания на борту, доставка багажа и другие.

Как отмечает специализированный сайт об авиации Airtrafficmanagement.net, победа катарской авиакомпании произошла на фоне блокады страны ее соседями из-за поддержки боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Поддержка выразилась в том, что Катар заплатил выкуп в 1 млрд долларов за своих принцев, захваченных в плен о время соколиной охоты в Ираке.

Теперь Катар из-за блокады вынужден совершать большую часть вылетов через Иран. В Иране плотность воздушных перевозок увеличилась из-за этого на 17%.