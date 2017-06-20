Путин списал Киргизии все долги

Россия списала Киргизии всю сумму государственного долга. Об этом сообщил президент республики Алмазбек Атамбаев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией», — сказал Атамбаев.

Сумму долга президенты уточнять не стали.