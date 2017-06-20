В МИДе заявили о противозаконном присутствии США в Сирии

Усиление присутствия армии США на юге Сирии незаконно, считают в Москве. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.

«Это абсолютно незаконно. Нет такого решения ни Совета безопасности [ООН], ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики", — сказал журналистам российский дипломат.

Как отмечает «Интерфакс», в течение последних нескольких лет инструкторы американского спецназа тренируют повстанцев на базе в районе сирийского города Аль-Танфа. Сегодня американский истребитель F-15E сбил военный беспилотник сирийского правительства, который приблизился к позициям коалиции.

Ранее США сбили сирийский истребитель.