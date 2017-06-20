С 11 по 15 июня 2017 года в Израиле прошла Иерусалимская международная книжная ярмарка. Она проходит один раз в два года и является самым важным литературным событием в издательском мире Израиля. Как и два года назад, ярмарка проходила на новом месте – в культурно-развлекательном центре «Первая станция», оборудованном на территории Старого иерусалимского вокзала.

Свои книги на ярмарке представили издатели Израиля, а также различные издательства Китая, Италии, Австралии, Румынии, Польши, Украины и других стран. По вечерам работала уличная экспозиция: гостей выставки принимали павильоны с книгами, многочисленные кафе и закусочные, развлекательная программа на открытой сцене.

Россия приняла участие в Иерусалимской международной книжной ярмарке с программой «Книги России». На национальном стенде были представлены более 500 печатных изданий ведущих российских издательств: проза, поэзия, нон-фикшн, детская и переводная литература и др.

11 июня состоялось торжественное открытие книжной экспозиции России, где присутствовали представители Российского культурного центра в Тель-Авиве, организаторы ярмарки, писатели, издатели и многочисленные посетители. На церемонии выступили поэт, переводчик, лауреат премии «Поэт» 2017 г. Максим Амелин, издатель, теле- и радиоведущий Дмитрий Ицкович и заместитель руководителя Российского культурного центра в Тель-Авиве, третий секретарь Посольства России в Израиле Денис Пархомчук. Участники церемонии подчеркнули важность развития и укрепления культурных связей между странами, поддержки интереса к российской литературе.

Сразу после открытия Российского стенда состоялась творческая встреча с российским поэтом и филологом, председателем Мандельштамовского общества Павлом Нерлером (Поляном) и презентация его книги «Свитки из пепла». Представляя книгу, Нерлер рассказал об истории ее возникновения в результате случайной находки в 2005 г. рукописи Залмана Градовского в архиве Военно-Медицинского музея в Петербурге. Книга содержит в себе 9 текстов пяти членов еврейской зондер-коммандер, которых немцы принуждали ассистировать себе при массовом убийстве евреев газом «Циклон Б» и сжигании трупов в крематориях. На следующий день председатель Мандельштамовского общества прочел публичную лекцию «Мандельштам и Цыбулевский». Имя поэта, прозаика и литературоведа Александра Семеновича Цыбулевского (1928–1975) знакомо любителям русской и грузинской поэзии. Вышедшая буквально только что, в июне 2017 г., книга сфокусирована на его критической прозе и записных книжках, насквозь пропитанных размышлениями о Мандельштаме - предмете читательской любви Цыбулевского. Многие материалы в книге публикуются впервые. Работа над книгой продолжалась около 15 лет, на самом последнем этапе активное участие в подготовке приняла редактор книги Белла Победина, ныне проживающая в Израиле. Она была единственной в зале, кто лично знал А. Цыбулевского: о знакомстве с ним она и рассказала.

В Российском культурном центре в Тель-Авиве в этот день тоже говорили о поэзии. Максим Амелин рассказал о подготовке и издании Антологии современной поэзии народов России в серии антологий «Современная литература народов России». Подготовка книги велась в тесном и плодотворном сотрудничестве государственных органов власти, столичных и региональных ученых и большого творческого коллектива переводчиков, что является само по себе уникальным опытом подобного взаимодействия. В результате в книге представлены стихотворные произведения 229 современных поэтов, пишущих на 57 национальных языках. По просьбе гостей были прочитаны некоторые переводы из антологии, вызвавшие большое одобрение собравшихся. Современное состояние российской и израильской поэзии, актуальные проблемы поэтического книгоиздания обсудили участники круглого стола «О поэзии»: главный редактор русскоязычного журнала «Зеркало» (Тель-Авив) Ирина Врубель-Голубкина, поэт, прозаик и эссеист Наум Вайман, журналист израильских СМИ Михаил Фельдман и др.

13 июня издатель, теле- и радиоведущий Дмитрий Ицкович и поэт, переводчик с татарского, зам. главного редактора журнала «Идель» (Казань) Алена Каримова рассказали гостям ярмарки об издании «Антологии детских произведений из национальных литератур».

14 июня в конференц-зале ярмарки прошла публичная лекция и презентация книги – романа-тетралогии «Судные дни» прозаика Андрея Волоса, а писатель и критик Наталья Иванова рассказала о своих литературных проектах, включающих документальные программы для телеканала «Культура», фильмы о Борисе Пастернаке и его окружении, об Иване Бунине в России и эмиграции. Презентация недавно вышедшей книги «Такова литературная жизнь» сопровождалась многочисленными вопросами читателей и подробными ответами Натальи Ивановой о состоянии современной словесности, о жизни некоммерческих изданий в России, о литературных премиях, о новых именах и произведениях, вызывающих повышенный интерес читателей и критики.

Круглый стол «Переводы классической и современной российской литературы на иврит и другие языки: состояние дел и перспективы» и презентация обширного каталога прав современных российских писателей, представляемых несколькими литературными агентствами и издательствами и предлагающихся для перевода на иностранные языки, вызвали живой интерес израильских переводчиков. Участники в живом диалоге подробно обсудили, как находить интересующих авторов, как подавать заявки в Институт перевода, а также получили многие практические советы от ведущих.

В тот же день в зале Литературного клуба «Иерусалимского журнала» в Доме Ури Цви Гринберга прошла творческая встреча с писателем, сценаристом известных мультфильмов и историком еврейского народа Феликсом Канделем. Презентация прошла при переполненном зале в дружеской атмосфере. Кандель прочел короткие отрывки своей прозы, поделился литературными воспоминаниями и творческими планами.

После закрытия книжной экспозиции книги были переданы в библиотеку Российского культурного центра в Тель-Авиве.

Организатор российского стенда ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» (ОГИ) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.