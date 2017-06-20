Василий Богоявленский: За открытием «Роснефтью» месторождения в море Лаптевых последуют и другие открытия

За открытием специалистов компании «Роснефть» месторождения на арктическом шельфе в море Лаптевых последуют и другие открытия. Такую уверенность в беседе с «Полит.ру» выразил Василий Богоявленский, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук. Так он прокомментировал открытие, совершенное в процессе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1».

«Сама процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время. И мы всячески поддерживаем и считаем очень важным проведение как эксплуатационного, так и поисково-разведочного бурения скважин с берега, поскольку бурение с платформ, во-первых, дороже, а во-вторых, несет гораздо больший риск для экосистемы Арктики.

«Роснефть» – компания, которая уже неоднократно бурила наклонные скважины с берега; можно сказать, в России она является первопроходцем бурения таких скважин на шельфе (первая подобная скважина была пробурена на шельфе Сахалина). В данном случае, как я уже говорил, наклонная скважина тоже была пробурена с берега, что снизило экологические риски.

Я с радостью присоединяюсь к поздравлению в адрес компании «Роснефти», сделанному министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским: это действительно очень значимое событие, поскольку на шельфе моря Лаптевых это первое открытое месторождение. Мы не сомневаемся, что за ним последуют другие открытия – как на шельфе, так и на прилегающей суше.

Говорить о размерах месторождения я пока не берусь, поскольку не видел результатов испытания скважины. Выводы об открытии месторождения сделаны на основе анализа керна, что прямым образом подтверждает наличие углеводородов, но для оценки запасов необходимо провести тестирование и посмотреть, какие будут дебиты», – сказал Василий Богоявленский.

Напомним, «Роснефть» в процессе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус открыла месторождение нефти. В сообщении компании, распространенном 18 июня, отмечалось, что «Роснефть» может считаться первооткрывателем месторождений на шельфе восточной Арктики.