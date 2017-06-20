Дипломаты подтвердили гибель россиянки на курорте в Черногории

В черногорском городе Будва погибла гражданка России, подтвердили РИА Новости в российском посольстве.

Там заявили, что не могут комментировать детали произошедшего из-за того, что не было официального уведомления от местных властей.

19 июня 68-летняя россиянка с инициалами С. Н. почувствовала себя плохо в воде и утонула.

«Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей», — сказали в посольстве.