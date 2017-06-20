20 июня 2017, 19:47
Дипломаты подтвердили гибель россиянки на курорте в Черногории
В черногорском городе Будва погибла гражданка России, подтвердили РИА Новости в российском посольстве.
Там заявили, что не могут комментировать детали произошедшего из-за того, что не было официального уведомления от местных властей.
19 июня 68-летняя россиянка с инициалами С. Н. почувствовала себя плохо в воде и утонула.
«Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей», — сказали в посольстве.
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