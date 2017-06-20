Коалиция США сбила военный дрон Асада

ВВС международной коалиции во главе с США сбили военный беспилотник сирийской правительственной армии, которая подчиняется президенту страны Башару Асаду. Заявление коалиции приводит Reuters.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Ат-Танф на границе с Ираком.

По словам источника CNN, военный дрон иранского производства Shahed 129 был сбит, «потому что представлял угрозу».

19 июня Минобороны России заявило о том, что будет рассматривать в качестве целей военные самолеты и дроны коалиции в Сирии. Также ведомство отказалось координировать полеты с США в Сирии.

Это произошло из-за того, что 18 июня коалиция сбила истребитель сирийской правительственной армии в районе города Ракка.